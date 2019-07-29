У Ситника і Горбатюка міг бути особистий інтерес, - адвокат про обшуки в ОАКС

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і керівник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли бути особисто зацікавлені в проведенні обшуків в Окружному адміністративному суді столиці.

Таку думку висловив адвокат Окружного адміністративного суду р. Києва Євген Солодко на прес-конференції в понеділок, 29 липня.

За словами Солодка, Сергій Горбатюк міг мати особисту зацікавленість в обшуках у ОАСК, оскільки справа про ліквідацію департаменту Горбатюка знаходиться саме в Окружному адміністративному суді Києва.

Крім цього, у керівника НАБУ Артема Ситника також був інтерес у проведенні брифінгу саме в день проведення обшуків, оскільки саме 27 липня в одному з районних судів повинно було розглядатися справа про притягнення Ситника до відповідальності згідно з протоколом про корупцію НАПК.

"Заяви Ситника і Горбатюка опосередковано є тиском на суд і суддів і втручанням у правосуддя", - підкреслив Солодко.

Адвокат висловив думку, що відбувається підміна понять, а подібні дії Ситника і Горбатюка можуть бути спробою приховати відсутність результатів у справах Майдану і розкрадань в Укроборонпромі. Також Солодко додав, що Горбатюк та Ситник діють "в стилі старої влади, частиною якої вони є".

"П'ять років ми чекаємо інформації про те, хто є організатором убивств на Майдані. Однак замість того, щоб розслідувати ці справи, департамент Горбатюка переключається на Вищу кваліфікаційну комісію суддів...кожен раз на ток-шоу він розповідає про те, що йому хтось заважає. Є гучні заяви, пафосні затримання, і класний піар - вироків немає", - додав Солодко.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

Керівництво Окружного адмінсуду Києва підозрюють у втручанні в роботу держорганів: НАБУ і ГПУ проводять обшуки.

Раніше НАБУ провело обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про корупцію в оборонній сфері та вилучило документацію.