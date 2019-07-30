В Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці: синоптик попередила про дощовий тиждень

З вівторка, 30 липня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе зниження температури, дощі та грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"30 липня, почне поширюватися прохолодніше повітря. У північних областях та на заході України, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25...+28 градусів", - повідомила Діденко.

За її словами, у південній частині, центральних областях, в Донецькій і Луганській областях спека у вівторок ще затримається - вдень очікується +29...+33 градуси.

"Проте вже й тут 31 липня очікується зниження температури, за винятком півдня. І вже 1-го серпня в усій Україні спеки не буде - передбачається помірно тепла погода, а на півночі та північному сході навіть нижче +20 градусів", - розповіла синоптик.

При цьому короткочасні дощі з грозами 30 липня будуть тягнутися за фронтом.

Як повідомила Діденко, вранці і вдень вівторка дощі можливі на заході, півночі і в центрі, а протягом дня і до вечора фронт буде прогинатися в південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять південь і схід.

У Києві 30 липня спека послабшає до +26 градусів. Надалі температура повітря в столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі локально.

"Так що найближчий тиждень, а, особливо, вихідні, 3-4 серпня, у Києві будуть досить свіжими. Тому ловимо сьогодні літню спеку, бо вже завтра за нею доведеться їхати аж на південь", - порадила синоптик.

Карти: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про різке похолодання. Крім того, в серпні на українців чекають заморозки і спека.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня.