підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • В Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці: синоптик попередила про дощовий тиждень
30 липня 2019, вівторок, 06:00 23 Карта
Життя 2019-07-30T08:45:02+03:00
Українські Новини
В Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці: синоптик попередила про дощовий тиждень

В Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці: синоптик попередила про дощовий тиждень

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

З вівторка, 30 липня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе зниження температури, дощі та грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"30 липня, почне поширюватися прохолодніше повітря. У північних областях та на заході України, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25...+28 градусів", - повідомила Діденко.

За її словами, у південній частині, центральних областях, в Донецькій і Луганській областях спека у вівторок ще затримається - вдень очікується +29...+33 градуси.

"Проте вже й тут 31 липня очікується зниження температури, за винятком півдня. І вже 1-го серпня в усій Україні спеки не буде - передбачається помірно тепла погода, а на півночі та північному сході навіть нижче +20 градусів", - розповіла синоптик.

При цьому короткочасні дощі з грозами 30 липня будуть тягнутися за фронтом.

Як повідомила Діденко, вранці і вдень вівторка дощі можливі на заході, півночі і в центрі, а протягом дня і до вечора фронт буде прогинатися в південному напрямку і, відповідно, грозові дощі охоплять південь і схід.

У Києві 30 липня спека послабшає до +26 градусів. Надалі температура повітря в столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі локально.

"Так що найближчий тиждень, а, особливо, вихідні, 3-4 серпня, у Києві будуть досить свіжими. Тому ловимо сьогодні літню спеку, бо вже завтра за нею доведеться їхати аж на південь", - порадила синоптик.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про різке похолодання. Крім того, в серпні на українців чекають заморозки і спека.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні погода на тиждень

Архів
Новини
Фармацевтичну компанію "Дарниця" оцінили більш ніж в $ 400 млн, - Шимків 08:45
Долар летить у прірву: куди найвигідніше вкладати гроші українцям 08:40
Сьогодні у світі відзначають день дружби 08:37
На Донбасі боєць ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої 08:10
Обіцяні Гройсманом жилети для 1,7 млн учнів ще не закупили, - документ 07:00
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках 11:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok