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29 липня 2019, понеділок, 14:50 11
Економіка 2019-07-29T15:00:16+03:00
Українські Новини
Ціну на електроенергію можна знизити мінімум на 10%, - Герус

Ціну на електроенергію можна знизити мінімум на 10%, - Герус

Електрика. Фото: pixabay
Електрика. Фото: pixabay

Представник Президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє про можливість знизити ціну на електричну енергію для промисловості на 10% від поточної після подорожчання на третину.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Ми зараз шукаємо способи, як це подорожчання електроенергії можна частково відмотати назад. Від нинішнього рівня ціну електроенергії можна зменшити, на мою думку, мінімум на 10%", - сказав Герус.

При цьому він додав, що не має бути жодних пільг, щоб не збиралася додаткова рента.

Також Герус повідомив, що він негативно оцінює новий ринок електроенергії в тому вигляді, в якому він є зараз.

"Я не прихильник "паперових реформ", реформ у презентаціях і на Facebook. Ми робимо реформи не для Європи, Америки і МВФ, ми робимо реформи для України. Реформи мають приносити користь резидентам України в реальному житті: бізнесу і населенню. У нас же ціни в липні зросли на 25%, це найбільше одноразово зростання ціни електроенергії за 25 років зі зрозумілими наслідками для інфляції та економіки. Тобто це не питання енергетики, це питання економіки", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє, що середньозважена ціна на електричну енергію для промисловості виросла на 29,22%, або на 472 гривні/МВт-год до 2 090 гривень/МВт-год після запуску нової моделі ринку.

Також Герус заявив, що рішення суду про скасування тарифів на транспортування електроенергії протримається менше місяця.

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