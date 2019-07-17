Электроэнергия для промышленности с начала года подорожала на треть, – Герус

Представитель Президента в Кабинете Министров Украины Андрей Герус заявил, что стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, несмотря на падение стоимости энергоресурсов на мировых рынках, выросла в Украине на 35%.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

"Мы имеем суммарный прирост для конечного потребителя (после запуска нового рынка электроэнергии) около 25%. К огромному сожалению, такое единоразовое повышение - самое большое единоразовое повышение цены электроэнергии за последние 25 лет. Учитывая, что в январе для потребителей, кроме потребителей "Укрэнерго", был рост цены около 10%. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда за 7 месяцев рост составил более 35% в то время, когда тренд в мире - снижение стоимости энергоресурсов", - сказал Герус.

По его словам, для урегулирования сложившейся ситуации необходимо внесение изменений в законодательство.

"С точки зрения законодательства есть несколько опций: возращение к старой модели, оставить все как есть, или внесение изменений в законодательство о рынке электроэнергии, чтобы дать законодательные механизмы, как смягчить эту ситуацию. Думаю, что последний вариант наиболее обоснованный", - сказал Герус.