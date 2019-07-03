Решение суда об отмене тарифов на транспортировку электроэнергии продержится меньше месяца, - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет, что приостановка действий постановлений Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о тарифах на передачу и диспетчеризацию электрической энергии для национальной энергетической компании "Укрэнерго" не угрожает работе нового рынка электроэнергии.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня была волна сообщений о коллапсе рынка электроэнергии из-за решения суда, которое останавливает повышение тарифов для "Укрэнерго". Никакого коллапса не будет. Это решение о финансовых доходах одной компании. И оно никак не меняет ни модели рынка, ни работы электростанций", - написал он.\r\nГерус отметил, что НКРЭКУ может подать апелляцию на данное решение и, по его мнению, комиссия в скором времени это сделает.\r\nТакже он добавил, что на сайте НКРЭКУ уже опубликован проект постановления о новых тарифах для "Укрэнерго" с 1 августа.\r\n"С 1 августа вступит в действие новое постановление НКРЭКУ о тарифе "Укрэнерго" и в августе компания получит все недополученные тарифные деньги и рассчитается со всеми своими контрагентами", - подчеркнул Герус.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.\r\nТем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.\r\nРанее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.\r\nТакже Герус завил, что перед запуском рынка электроэнергетики угольные электростанции подняли тарифы на 50%.