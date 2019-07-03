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  • Решение суда об отмене тарифов на транспортировку электроэнергии продержится меньше месяца, - Герус
03 июля 2019, среда, 10:09 236
Экономика 2019-07-03T14:15:05+03:00
Українські Новини
Решение суда об отмене тарифов на транспортировку электроэнергии продержится меньше месяца, - Герус

Решение суда об отмене тарифов на транспортировку электроэнергии продержится меньше месяца, - Герус

Герус Андрей Фото: facebook/andriy.gerus
Герус Андрей Фото: facebook/andriy.gerus

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет, что приостановка действий постановлений Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о тарифах на передачу и диспетчеризацию электрической энергии для национальной энергетической компании "Укрэнерго" не угрожает работе нового рынка электроэнергии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня была волна сообщений о коллапсе рынка электроэнергии из-за решения суда, которое останавливает повышение тарифов для "Укрэнерго". Никакого коллапса не будет. Это решение о финансовых доходах одной компании. И оно никак не меняет ни модели рынка, ни работы электростанций", - написал он.

Герус отметил, что НКРЭКУ может подать апелляцию на данное решение и, по его мнению, комиссия в скором времени это сделает.

Также он добавил, что на сайте НКРЭКУ уже опубликован проект постановления о новых тарифах для "Укрэнерго" с 1 августа.

"С 1 августа вступит в действие новое постановление НКРЭКУ о тарифе "Укрэнерго" и в августе компания получит все недополученные тарифные деньги и рассчитается со всеми своими контрагентами", - подчеркнул Герус.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.

Также Герус завил, что перед запуском рынка электроэнергетики угольные электростанции подняли тарифы на 50%.

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