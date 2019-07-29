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29 липня 2019, понеділок, 13:47 32 Карта
Життя 2019-07-29T15:15:03+03:00
Українські Новини
З вівторка в Україні почне холоднішати і проллються дощі: прогноз погоди

З вівторка в Україні почне холоднішати і проллються дощі: прогноз погоди

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У той час, як синоптик попередила про різке похолодання в Україні, 30 липня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14..+20 градусів, вдень +24..+30 градусів, на Закарпатті +28...+33 градуси.

У Карпатах короткочасні дощі, грози, температура повітря вночі +12..+17 градусів, вдень +19..+24 градуси.

На курортах Карпатського регіону короткочасні дощі, грози.

Температура: в Моршині, Трускавці вночі +15..+17 градусів, вдень +25..+27 градусів, у Сваляві вночі +17..+19 градусів, вдень +29..+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +13..+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +15..+21 градус, вдень +24..+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14..+20 градусів, вдень +24..+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +17..+23 градуси, вдень +28..+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +18..+23 градуси, вдень +28..+33 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +20..+22 градуси, вдень +29..+31 градус.

29 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +23...+27 градусів, біля Одеси +21 градус, у Дніпрі в межах Києва +22 градуси.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

Тим часом через спеку в Києві обмежили рух вантажівок на весь день.

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