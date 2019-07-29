підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
ONLINE
29.07.19 13:00 Пресс-конференция: Обыски в Окружном административном суде: реальные причины нападок Горбатюка

29 липня 2019, понеділок, 12:28 12
Судова влада 2019-07-29T13:00:16+03:00
Українські Новини
ДБР відкрило справу проти звільненого голови управління внутрішнього контролю бюро Чобітка

ДБР відкрило справу проти звільненого голови управління внутрішнього контролю бюро Чобітка

ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

У той час, як ДБР розслідує 11 справ стосовно вищих посадових осіб України, Київське територіальне управління Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо Богдана Чобітка, звільненого з посади начальника управління внутрішнього контролю ДБР директором Романом Трубою.

Про у своєму Facebook написав колишній радник Труби Олег Шрам, передають Українські Новини.

З його слів, у травні цього року Чобіток викрив керівника патронатної служби Труби у прогулі, що може бути в т.ч. і підставою для його звільнення.

"Про цей факт звичайно ж було проінформовано директора ДБР. Але директор замість законного реагування на цей факт, прикриваючи керівника патронатної служби, сам скоїв протиправні дії. Керівник управління внутрішнього контролю без вагань задокументував і самого директора ДБР, про що офіційно повідомив у Національне агентство з питань запобігання корупції", - написав Шрам.

Він додав, що 19 червня проти Чобітка було відкрито кримінальне провадження за фактом можливих зловживань.

"За вказівкою "зверху" (від директора ДБР, від керівника його патронатної служби) Київським теруправлінням ДБР щодо заявленого керівника управління внутрішнього контролю 19.06.2019 зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 ч. 2 КК України", - зазначив Шрам.

Він наголосив, що розслідуванням можливого злочину Чобітка займається начальник другого слідчого відділу Київського ТУ Блудова, яка є близькою знайомою і довіреною особою керівника патронатної служби директора ДБР ще з часів роботи у прокуратурі АР Крим.

Також під керівництвом Блудова розслідується справа про вбивство хлопчика Кирила Тлявова в Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень начальником Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерею, якому загрожує до 8 років в'язниці.

Більше новин про: Роман Труба Держбюро розслідувань Зловживання службовим становищем ДБР України

Архів
Новини
Макрофінансова стабільність України під загрозою, - монетарний комітет 13:00
Київстар збільшив територію 4G ще у восьми областях України 12:59 Прес-реліз
Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов 12:57
Зеленський призначив позаштатним радником гендиректора телеканалу СТБ 12:55
Колишній глава Служби Держохорони Гелетей після відставки купив Gelandewagen за 3,7 млн грн 12:52
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ 16:27 Документ
Гарантований покупець позивається до "Укренерго" на 1,58 млрд гривень 10:41
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
Кошенята. Скріншот:
Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії 23:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok