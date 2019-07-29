ДБР відкрило справу проти звільненого голови управління внутрішнього контролю бюро Чобітка

У той час, як ДБР розслідує 11 справ стосовно вищих посадових осіб України,

Про у своєму Facebook написав колишній радник Труби Олег Шрам, передають Українські Новини.

З його слів, у травні цього року Чобіток викрив керівника патронатної служби Труби у прогулі, що може бути в т.ч. і підставою для його звільнення.

"Про цей факт звичайно ж було проінформовано директора ДБР. Але директор замість законного реагування на цей факт, прикриваючи керівника патронатної служби, сам скоїв протиправні дії. Керівник управління внутрішнього контролю без вагань задокументував і самого директора ДБР, про що офіційно повідомив у Національне агентство з питань запобігання корупції", - написав Шрам.

Він додав, що 19 червня проти Чобітка було відкрито кримінальне провадження за фактом можливих зловживань.

"За вказівкою "зверху" (від директора ДБР, від керівника його патронатної служби) Київським теруправлінням ДБР щодо заявленого керівника управління внутрішнього контролю 19.06.2019 зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 ч. 2 КК України", - зазначив Шрам.

Він наголосив, що розслідуванням можливого злочину Чобітка займається начальник другого слідчого відділу Київського ТУ Блудова, яка є близькою знайомою і довіреною особою керівника патронатної служби директора ДБР ще з часів роботи у прокуратурі АР Крим.

Також під керівництвом Блудова розслідується справа про вбивство хлопчика Кирила Тлявова в Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень начальником Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерею, якому загрожує до 8 років в'язниці.