подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
27 июля 2019, суббота, 19:35 389
Судебная власть 2019-07-27T19:42:20+03:00
Українські Новини
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба

Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба

Роман Труба. Фото:
Роман Труба. Фото: "Зеркало недели"

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в случае доказательства вины по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

По словам Трубы, остановка автомобиля за нарушение правил дорожного движения - это не чрезвычайная ситуация высокого уровня сложности.

Он также отметил, что в таком случае надо просто нести предусмотренную законом ответственность за нарушенные правила, а не вызывать КОРД.

"Очевидно тогда участникам этого события казалось, что ситуация решена и никогда не будет вынесена в обществе. Сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным", - сообщил Труба.

В сентябре 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который при общении с патрульными, вероятно, позвонил своему шефу. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю.

Начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.

Больше новостей о: Лишение свободы превышение служебных полномочий Роман Труба Госбюро расследований Виталий Глуховеря

Архив
Новости
В Мукачево отменили пересчет голосов, Балога остается победителем 19:47
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Решение суда о приостановке приказа о питании в армии угрожает военным, - Минобороны 18:55
ПЦУ создала Православный румынский викариат, подчиненный Епифанию 18:30
В УПЦ насчитали 300 тыс. участников Всеукраинского крестного хода 18:09
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18
Луценко незаконно вмешался в дело о закупке бракованных бронежилетов Минобороны, - прокурор ГПУ Середа 10:41
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 09:58
Полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко 21:45
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских 07:40
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 09:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok