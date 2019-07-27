Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба

\r\nГлава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в случае доказательства вины по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере грозит до 8 лет лишения свободы.\r\nОб этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.\r\nПо словам Трубы, остановка автомобиля за нарушение правил дорожного движения - это не чрезвычайная ситуация высокого уровня сложности.\r\nОн также отметил, что в таком случае надо просто нести предусмотренную законом ответственность за нарушенные правила, а не вызывать КОРД.\r\n"Очевидно тогда участникам этого события казалось, что ситуация решена и никогда не будет вынесена в обществе. Сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным", - сообщил Труба.\r\nВ сентябре 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который при общении с патрульными, вероятно, позвонил своему шефу. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю.\r\nНачальник управления Нацполиции в Днепропетровской области Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.\r\n