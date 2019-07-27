Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в случае доказательства вины по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

По словам Трубы, остановка автомобиля за нарушение правил дорожного движения - это не чрезвычайная ситуация высокого уровня сложности.

Он также отметил, что в таком случае надо просто нести предусмотренную законом ответственность за нарушенные правила, а не вызывать КОРД.

"Очевидно тогда участникам этого события казалось, что ситуация решена и никогда не будет вынесена в обществе. Сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным", - сообщил Труба.

В сентябре 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который при общении с патрульными, вероятно, позвонил своему шефу. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю.

Начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.