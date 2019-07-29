підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
ONLINE
29.07.19 13:00 Пресс-конференция: Обыски в Окружном административном суде: реальные причины нападок Горбатюка

29 липня 2019, понеділок, 12:55 22
Політика 2019-07-29T13:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив позаштатним радником гендиректора телеканалу СТБ

Зеленський призначив позаштатним радником гендиректора телеканалу СТБ

Гендиректор СТБ. Фото: Facebook/Володимир Бородянський
Гендиректор СТБ. Фото: Facebook/Володимир Бородянський

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником генерального директора телеканалу СТБ Володимира Бородянського.

Про це йдеться в указі №557 від 29 липня, передають Українські Новини.

"Призначити Бородянського Володимира Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", - сказано в ньому.

Бородянський є українським медіа-діячем.

Він займав посаду голови правління телеканалу СТБ  і директора медіагрупи StarLightMedia до 2018 року.

Народився 15 січня 1974 року.

З 2000 року він був керівником відділу з управління медіа-активами в "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та "Московський комсомолець в Україні".

З 1998 року працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні".

Також в 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю "Фінанси і кредит" Київського національного економічного університету.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо про радників та помічників Зеленського: список.

Також 9 липня Зеленський призначив своїм позаштатним радником співорганізатора iForum Ігоря Новікова.

Більше новин про: Володимир Зеленський Володимир Бородянський Позаштатний радник Зеленського

Архів
Новини
Макрофінансова стабільність України під загрозою, - монетарний комітет 13:00
Київстар збільшив територію 4G ще у восьми областях України 12:59 Прес-реліз
Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов 12:57
Зеленський призначив позаштатним радником гендиректора телеканалу СТБ 12:55
Колишній глава Служби Держохорони Гелетей після відставки купив Gelandewagen за 3,7 млн грн 12:52
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ 16:27 Документ
Гарантований покупець позивається до "Укренерго" на 1,58 млрд гривень 10:41
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
Кошенята. Скріншот:
Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії 23:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok