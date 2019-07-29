Зеленський призначив позаштатним радником гендиректора телеканалу СТБ

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником генерального директора телеканалу СТБ Володимира Бородянського.\r\nПро це йдеться в указі №557 від 29 липня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Бородянського Володимира Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", - сказано в ньому.\r\nБородянський є українським медіа-діячем.\r\nВін займав посаду голови правління телеканалу СТБ і директора медіагрупи StarLightMedia до 2018 року.\r\nНародився 15 січня 1974 року.\r\nЗ 2000 року він був керівником відділу з управління медіа-активами в "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та "Московський комсомолець в Україні".\r\nЗ 1998 року працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні".\r\nТакож в 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю "Фінанси і кредит" Київського національного економічного університету.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стало відомо про радників та помічників Зеленського: список. Також 9 липня Зеленський призначив своїм позаштатним радником співорганізатора iForum Ігоря Новікова.