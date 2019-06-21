Список советников и помощников Зеленского. Кто попал в ближний круг Президента

На фоне проектов переформатирования президентского Офиса, в самой Администрации Президента (АП) Украины уже практически сформировалось ближайшее окружение, которое будет в среднесрочной перспективе влиять на работу самого Президента и главы АП.

Українські Новини запросили в АП актуальный список советников и помощников главы государства и руководителя его офиса. Попытаемся разобраться, кто эти люди.

Штатные советники Президента:

Демченко Руслан Михайлович. Фото из открытых источников.

Демченко Руслан Михайлович, 53 года – профессиональный квалифицированный кадровый украинский дипломат. Работает в должности советника Президента Украины с 23.09.2014 года. Ранее работал в посольстве Украины в США, бывший посол Украины в Сербии и Черногории, генеральный консул Украины в Стамбуле.

В 2005-2006 годах возглавлял Протокол Президента Ющенко. В 2006-2010 годах – руководитель Офиса Президента Украины Ющенко. При Януковиче – 1-й заместитель министра иностранных дел Украины. Внесен в санкционный список Российской Федерации (РФ).

В 2018 году сменил Кучму в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия). На посту советника Порошенко считался куратором переговоров с РФ.

Стефанчук Руслан Алексеевич. Фото из открытых источников.

Стефанчук Руслан Алексеевич, 43 года – юрист, адвокат, доктор юридических наук. До прихода в команду Зеленского, Стефанчук занимался исключительно научной деятельностью, работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины. Как помощник сотрудничал с народным депутатом от блока "Наша Украина — Народная самооборона" Анатолием Матвиенко, а также вице-премьер министром Степаном Кубивым. В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, однако не прошел по конкурсу.

По словам юриста, он познакомился с бывшим лидером "Квартала 95" Владимиром Зеленским еще в студенческие годы, когда оба играли в КВН. 18 апреля 2019 года тогда еще кандидат в Президенты Зеленский назвал Руслана Стефанчука одной из ключевых фигур своей команды, экспертом по реформированию государственных правовых институтов и законопроектной работы. Он также был идеологом программы политика во время президентской гонки.

Сейчас является кандидатом в народные депутаты - №2 избирательного списка "Слуги народа".

Внештатные советники Президента:

Федоров Михаил Альбертович. Фото из открытых источников.

Федоров Михаил Альбертович, 28 лет – предприниматель, диджитал-менеджер президентской кампании Владимира Зеленского. Будучи советником так же курирует digital-направление.

В мае 2013 года основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO в Запорожье. Специалист по таргетированию рекламы в сети Интернет и социальных сетях. Операционный директор в образовательном проекте для предпринимателей "Суперлюди".

В 2014 году баллотировался в депутаты по списку партии "5.10", в парламент не попал. Сейчас является кандидатом в народные депутаты - №6 избирательного списка "Слуги народа".

Устенко Олег Леонидович. Фото из открытых источников.

Устенко Олег Леонидович, 49 лет – экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

Участвовал в различных проектах Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, ведущих университетов мира, включая Гарвард, Дюкский университет, Массачусетский технологический институт. С 2004 года – в команде Международного фонда Блейзера (The Bleyzer Foundation) - созданного в 2001 году при участии американской частной инвестиционной компании SigmaBleyzer фонда для исследований экономики Украины.

Директор Центра мировой экономики и международного развития Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Последовательный сторонник тесного сотрудничества с Международнім валютнім фондом (МВФ). Противник популистских заявлений о росте зарплат, считающий, что росту зарплат должно предшествовать повышение производительности труда в Украине.

Первый помощник Президента Украины:

Шефир Сергей Нахманович. Фото из открытых источников.

Шефир Сергей Нахманович, 55 лет – сооснователь, худрук и сценарист "Квартала 95". Он является земляком Президента и некоторых из "квартальщиков" – родился также в Кривом Роге. Украинцам он известен как сценарист и продюсер как минимум 15 фильмов, среди которых и сериал "Сваты".

Согласно аналитической онлайн-системе YouControl, Сергей Шефир является основателем многочисленных компаний, входящих в систему "Квартала 95", в том числе – "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Продюсерский центр "Лига смеха", а также киностудии "Гауди-студио", звуко-видео записывающей компании "Инвест Анима", концертного оператора "Квартал-Концерт" и даже ресторана "Фиш-Хаус". Кроме того, бизнесмен является конечным бенефициаром кипрской компании Green Family Ltd и ООО "Драйв-продакшн", которая занимается производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

Зеленский после избрания на должность главы государства передал свою часть в бизнесе, а именно студию "Квартал 95" — под управление братьям Сергею и Борису Шефирам.

Сергея и Бориса Шефиров называют причастными к принятию решения Зеленским идти в Президенты. Вошли в состав штаба кандидата в Президенты. Сергей Шефир входил в состав организационного комитета по инаугурации нового Президента Украины. Его называли одним из кандидатов на пост главы Администрации Президента.

Помощник Президента Украины:

Ермак Андрей Борисович. Фото из открытых источников.

Ермак Андрей Борисович, 47 лет - юрист и кинопродюсер.

Юрист-международник, основатель и CEO "Международная юридическая компания", которая уже более 20 лет работает в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права.

Ермак одним из первых в стране участвовал в разработке законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Является действующим членом IBA и Ассоциации юристов Украины.

Кроме того, Ермак является учредителем Garnet International Media Group и продюсером фильмов "Правило боя" и "Межа".