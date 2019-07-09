Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником соорганизатора iForum Игоря Новикова.\r\nОб этом говорится в указе №507 от 9 июля, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником Президента Украины (вне штата)", - сказано в нем.\r\nНовиков является главой SingularityU Kyiv Chapter, а также организатором GIC Ukraine 2017, был соорганизатором iForum.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внештатным советником Зеленского назначен экс-глава офиса реформ при Минобороны.\r\nРанее президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде.