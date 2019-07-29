У Зеленського готуються до припинення транзиту газу до зими

Україна закачує максимальні обсяги газу в сховища, щоб підготуватися до найгіршого сценарію з транзитом. Про це сказав представник президента в Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому в понеділок, 29 липня.

"Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, швидше за все, не відбудеться", - вважає він.

За словами Геруса, Україна готується, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту.

"Є інтерес європейських компаній за своп-угоди, тобто вони зараз закачують газ в українські газосховища, умовно його продають і через рік викуповують назад. Приватні трейдери також закачують газ в ПГС для того, щоб його продавати взимку", - зазначив він.

Герус нагадав, що Газпром готовий відновити переговори після виборів, коли буде новий уряд. "Я думаю, що зараз воно вже очевидно зрозуміло, тому найближчим часом будуть відновлені переговори з Росією з питань транзиту і закупівель газу, тому що у нас є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким 5 млрд кубометрів газу має бути закуплено за ціною хаба без жодних плюсів", - зазначив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, РНБО запропонував включити ще одних представників від України переговори щодо транзиту газу.

Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні, що раніше запропонувала російська сторона.