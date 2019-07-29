Через спеку у Києві обмежили рух одного виду транспорту на весь день

У той час, як у понеділок вранці всім Києвом утворилися затори, патрульна поліція обмежила рух великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00 у Києві через високу температуру повітря.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Патрульній поліції Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, інтенсивність вантажного транспорту і підвищення температури повітря вище + 28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформації.

Зазначається, що час обмеження може варіюватися, відповідно до температурного режиму.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про різке похолодання в Україні.

Тим часом 29 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.