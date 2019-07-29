В понедельник утром по всему Киеву образовались пробки: стоят 3 моста

Пробки в Киеве образовались на дороге в понедельник, 29 июля. Об этом сообщает Google Maps.

На правом берегу столицы образовались пробки на проспекте Степана Бандеры, улице Богатырская, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы. Затруднено движение транспорта возле станций метро "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская". Также пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и Голосеевском проспекте, возле станции метро "Голосеевская".

Затруднено движение транспорта на трех киевских мостах Дарницком, Северном и Патона. На левом берегу значительные пробки не наблюдаются.

Ранее в Киеве образовались масштабные пробки: "стоит" Окружная и почти весь правый берег.

Тем временем в Киеве отменили ограничение скорости в 50 км/час. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября. Данные 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика