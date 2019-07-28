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28 июля 2019, воскресенье, 13:21 25
Общество 2019-07-28T13:22:43+03:00
Українські Новини
Неделя в Украине начнется с жары: дожди и грозы только на Закарпатье

Неделя в Украине начнется с жары: дожди и грозы только на Закарпатье

29 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой дождь, днем ​​в карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13..+19 градусов, днем ​​+27..+33 градуса.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем ​​местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +13..+18 градусов, днем ​​+19..+24 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +16..+18 градусов, днем ​​+29..+31 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем ​​+28..+30 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем ​​кратковременный дождь, температура воздуха ночью +16..+18 градусов, днем ​​+28..+30 градусов.

На севере Украиы переменная облачность, без осадков, только днем ​​в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14..+19 градусов, днем +​​27..+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем ​​+28..+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем ​​+27..+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16..+22 градуса, днем ​​+29..+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16..+21 градус, днем ​​+28..+33 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +19..+21 градус, днем ​​+30..+32 градуса.

28 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+27 градусов, вблизи Одессы +21 градус, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, жара перевалит за +35 в последний выходной июля.

Ранее стало известно, какую погоду ожидать в августе.

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