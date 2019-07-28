Неделя в Украине начнется с жары: дожди и грозы только на Закарпатье

29 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, днем в карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13..+19 градусов, днем +27..+33 градуса.\r\nВ Карпатах ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +13..+18 градусов, днем +19..+24 градуса.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +16..+18 градусов, днем +29..+31 градус.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +28..+30 градусов.\r\nВ Сваляве ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью +16..+18 градусов, днем +28..+30 градусов.\r\nНа севере Украиы переменная облачность, без осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14..+19 градусов, днем +27..+33 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +28..+34 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +27..+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +16..+22 градуса, днем +29..+35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +16..+21 градус, днем +28..+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +19..+21 градус, днем +30..+32 градуса.\r\n28 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+27 градусов, вблизи Одессы +21 градус, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, жара перевалит за +35 в последний выходной июля.\r\nРанее стало известно, какую погоду ожидать в августе.