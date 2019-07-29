Ейджизм веде до артриту, хвороб серця і депресії, - Супрун

Створення стереотипів і дискримінація окремих осіб або категорій людей за віковою ознакою - це ейджизм і він може негативно впливати на здоров'я, зокрема, розвивати серцево-судинні захворювання, депресію і артрит.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, Супрун пояснила, що проявом эйджизма може бути упереджене ставлення, дискримінація або дії, що закріплюють стереотипи. Наприклад, коли людину не беруть на роботу, бо їй 45+ - це ейджизм. Коли людину при виконанні посадових повноважень звуть "хлопцем/дівчиною/молоденьким/молоденькою" - це також ейджизм.

"Дослідження свідчать, що дискримінація за віковою ознакою може негативно впливати на загальний стан здоров’я та сприяти розвитку серцево-судинних захворювань, артриту та депресії", - повідомила в.о. міністра.

За словами Супрун, є дані, які вказують, що люди похилого віку, які негативно сприймають старіння (у тому числі через вікову дискримінацію) живуть на 7,5 років менше, ніж ті, хто сприймають його позитивно.

"Водночас не лише люди похилого віку можуть бути жертвами ейджизму. Дискримінації може зазнавати молодь. Найбільш поширена форма — зневажливе ставлення на роботі, небажання або неготовність сприймати серйозно думку чи позицію молодого спеціаліста. Хоча ефективність і професійність не залежить від віку", - розповіла в.о. міністра.

Супрун порадила викорінювати прояви ейджизму з повсякденної культури спілкування і роботи.

"І розпочинати варто з себе. Адже кожен може зробити свій внесок у руйнування стереотипів. Важливо, щоби представники різних поколінь були відкриті до діалогу, ділилися досвідом та навичками. Здорове суспільство - це те, в якому готові чути одне одного і допомагати", - підсумувала Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я і пояснила сувору заборону на спиртне вагітним.

Тим часом нова Верховна Рада виявилася "молодше" попередньої на 7 років.