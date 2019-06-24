Пить алкоголь во время беременности категорически запрещено и, помимо того, что безопасной дозы алкоголя не существует в принципе, особенно данное правило распространяется на беременность.

Об этом сообщила исполняющая обязанности здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Можно ли пить алкоголь во время беременности? Короткий ответ - нет. Вообще не существует безопасной дозы алкоголя, во время беременности - тем более", - написала Супрун.

По словам и.о. министра, запрет объясняется тем, что с первых недель беременности каждый бокал вина беременная женщина "делит" со своим ребенком и переваривать его им тоже придется вместе. И каждый бокал вина или любого другого алкоголя может повлиять на рост и развитие ребенка, вызвать негативные последствия сейчас или в будущем.

Как объясняет Супрун, токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставимо с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, который только развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке.

"Важно: пить нельзя в течение всей беременности", - подчеркивает и.о. министра.

Также Супрун перечисляет варианты последствий употребления беременной алкоголя для плода:

Сердце малыша начинает биться в конце первого месяца (беременности, - ред.). Это один из первых органов, которые формируются в организме плода. Алкоголь в первом триместре может повлиять на развитие клеток сердца, а в течение всей беременности повышает риск появления сосудистых мальформаций и дефектов межпредсердной перегородки.

Нервная система закладывается в первые два месяца, но формируется в течение всей беременности. Алкоголь может вызвать проблемы с обучением и запоминанием у ребенка в будущем.

Печень плода формируется в течение всей беременности, и ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.

Алкоголь может вызвать сбой в формировании дыхательной системы и привести к преждевременным родам.

Во время второго триместра алкоголь на 68% повышает риск рождения ребенка с малым весом.

Выпитый беременной алкоголь замедляет развитие суставов ребенка, поэтому в будущем могут возникать проблемы с передвижением.

Из-за употребления спиртных напитков, может развиться фетальный алкогольный синдром. Основные его симптомы - изменение черт лица (тонкая верхняя губа, широкая плоская переносица, маленькая и узкая глазная щель), уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения.

Супрун также приводит данные исследования 2012 года, согласно которому, 25-35% женщин употребляли алкоголь во время беременности. Также многие женщины считали "маленькие" дозы алкогольных напитков не вредными - особенно в последний триместр беременности.

"Но это не так. Женщина должна сообщить врачу, если регулярно употребляла алкоголь, но прекратила, когда узнала о беременности - и допускает, что пила, когда была беременна. Чем раньше прекратить употреблять алкоголь, тем меньше вреда это принесет организму малыша", - посоветовала и.о. министра.

Кроме того, Супрун отметила, что если женщина только пытается забеременеть, также следует прекратить употребление алкоголя, потому что можно уже быть беременной, но еще об этом не знать.

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