Бойовики обстріляли КПВВ "Маріїнка"

За минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці незважаючи на домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС. Про це станом на 7 ранку 29 липня повідомив штаб ООС

"28 липня Збройні Сили України дотримувалися встановленого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться в повідомленні.

Противник здійснив обстріл КПВВ "Маріїнка" з великокаліберного кулемета.

"Обстріл бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби обстрілу позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - підкреслюють військові.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на КПВВ "Майорське" знайшли вже 12 вибухонебезпечних предметів.

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КПВВ "Майорське" на Донбасі не працювало через "мінування"