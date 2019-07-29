Бойовики обстріляли КПВВ "Маріїнка"

За минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці незважаючи на домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС. Про це станом на 7 ранку 29 липня повідомив штаб ООС\r\n"28 липня Збройні Сили України дотримувалися встановленого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться в повідомленні.\r\nПротивник здійснив обстріл КПВВ "Маріїнка" з великокаліберного кулемета.\r\n"Обстріл бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - повідомили в штабі.\r\nЗ початку поточної доби обстрілу позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.\r\n"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - підкреслюють військові.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше на КПВВ "Майорське" знайшли вже 12 вибухонебезпечних предметів.\r\nКПВВ "Майорське" дійсно замінували: вибухівку знайшли.\r\nКПВВ "Майорське" на Донбасі не працювало через "мінування"