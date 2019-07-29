Холодний фронт змусить дістати пледи: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Хоча понеділок ще побуде спекотним, в середині тижня в Україну почне поступово заходити холодний фронт.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nТак, 29 липня температура повітря буде досягати і іноді перевищувати +30 градусів.\r\n"Дощі витягнуться фронтальною ниткою по крайній півночі, від Волині-Рівненщині до Сумщини-Харківщини. І ще ймовірні дощі з грозами на Вінниччині та Одещині", - повідомила синоптик.\r\nПри цьому в більшій частині України в понеділок ще буде сухо і сонячно.\r\nУ Києві ж початок тижня буде спекотним, близько +30 градусів. Істотних опадів не очікується.\r\n"Надалі, вздовж тижня, почне поступово заходити в Україну холодніше повітря і вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам з фейсбучних фотографій на вас дивитимуться довші рукави, фліси з каптурами, а ввечері навіть пледи", - попередила синоптик.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 34-градусна спека зміниться істотним похолоданням.\r\n\r\nТим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці, а в серпні на українців чекають як заморозки, так і спека.\r\n