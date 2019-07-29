підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Холодний фронт змусить дістати пледи: синоптик попередила про різке похолодання в Україні
29 липня 2019, понеділок, 06:00 8 Карта
Життя 2019-07-29T06:15:01+03:00
Українські Новини
Холодний фронт змусить дістати пледи: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Холодний фронт змусить дістати пледи: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Холод. Фото: pixabay
Холод. Фото: pixabay

Хоча понеділок ще побуде спекотним, в середині тижня в Україну почне поступово заходити холодний фронт.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, 29 липня температура повітря буде досягати і іноді перевищувати +30 градусів.

"Дощі витягнуться фронтальною ниткою по крайній півночі, від Волині-Рівненщині до Сумщини-Харківщини. І ще ймовірні дощі з грозами на Вінниччині та Одещині", - повідомила синоптик.

При цьому в більшій частині України в понеділок ще буде сухо і сонячно.

У Києві ж початок тижня буде спекотним, близько +30 градусів. Істотних опадів не очікується.

"Надалі, вздовж тижня, почне поступово заходити в Україну холодніше повітря і вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам з фейсбучних фотографій на вас дивитимуться довші рукави, фліси з каптурами, а ввечері навіть пледи", - попередила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, 34-градусна спека зміниться істотним похолоданням.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці, а в серпні на українців чекають як заморозки, так і спека.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні погода на тиждень

Архів
Новини
Рішення виконкому УАФ по системі обміну команд між лігами стимулюватиме розвиток клубного футболу в Україні, - Костюченко 06:35 Прес-реліз
Холодний фронт змусить дістати пледи: синоптик попередила про різке похолодання в Україні 06:00 Карта
Відпустки стане більше, а фрилансерів узаконять: як зміниться Трудовий кодекс 06:00
Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1: відео голів 00:06
На матч Зеленський прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом. Скріншот Футбол 1
Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар" 23:22
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
У Києві Хрещатиком пробіглася група нудистів 09:25
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ 16:27 Документ
Роман Вірастюк. Фото: Facebook/Ігор Жданов
Після 20-годинної операції на серці помер спортсмен Роман Вірастюк 10:18
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
Зеленський з Богданом на пляжі. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський відпочиває з Богданом на пляжі в Одесі 15:21
Міністром освіти може стати Бабак, який оконфузився з розрахунком зарплат для вчителів 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok