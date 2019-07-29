Холодний фронт змусить дістати пледи: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Хоча понеділок ще побуде спекотним, в середині тижня в Україну почне поступово заходити холодний фронт.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, 29 липня температура повітря буде досягати і іноді перевищувати +30 градусів.

"Дощі витягнуться фронтальною ниткою по крайній півночі, від Волині-Рівненщині до Сумщини-Харківщини. І ще ймовірні дощі з грозами на Вінниччині та Одещині", - повідомила синоптик.

При цьому в більшій частині України в понеділок ще буде сухо і сонячно.

У Києві ж початок тижня буде спекотним, близько +30 градусів. Істотних опадів не очікується.

"Надалі, вздовж тижня, почне поступово заходити в Україну холодніше повітря і вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам з фейсбучних фотографій на вас дивитимуться довші рукави, фліси з каптурами, а ввечері навіть пледи", - попередила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, 34-градусна спека зміниться істотним похолоданням.