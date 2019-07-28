У МЗС назвали "цинічним" візит Медведєва з делегацією в Крим

Міністерство закордонних справ протестує проти неузгодженого візиту голови уряду РФ Дмитра Медведєва в Крим 28 липня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.\r\n"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з головою уряду Російської Федерації Д. Медведєвим у тимчасово окуповану Росією Автономну Республіку Крим і Севастополь, який розпочався 28 липня 2019", - йдеться в ньому.\r\nЗазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України.\r\n"Цинічна мета візиту - участь у параді окупаційного флоту Росії", - додали в МЗС.\r\nВодночас в міністерстві продовжують дотримуватися принципової позиції про недопустимість непогоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами на території України в її міжнародно-визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і Севастополь.\r\nСпроба російської сторони інтерпретувати такі "візити" в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними і свідчать про відверте нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, її зобов'язаннями щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЄС буде відмовляти у шенгенських візах кримчанам, які отримали паспорт після анексії.\r\nПосли країн Євросоюзу 12 червня затвердили продовження кримських санкцій проти Росії.