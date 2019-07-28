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28 липня 2019, неділя, 18:02 21
Зовнішня політика 2019-07-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
У МЗС назвали "цинічним" візит Медведєва з делегацією в Крим

У МЗС назвали "цинічним" візит Медведєва з делегацією в Крим

Міністерство закордонних справ протестує проти неузгодженого візиту голови уряду РФ Дмитра Медведєва в Крим 28 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з головою уряду Російської Федерації Д. Медведєвим у тимчасово окуповану Росією Автономну Республіку Крим і Севастополь, який розпочався 28 липня 2019", - йдеться в ньому.

Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України.

"Цинічна мета візиту - участь у параді окупаційного флоту Росії", - додали в МЗС.

Водночас в міністерстві продовжують дотримуватися принципової позиції про недопустимість непогоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами на території України в її міжнародно-визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і Севастополь.

Спроба російської сторони інтерпретувати такі "візити" в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними і свідчать про відверте нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, її зобов'язаннями щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС буде відмовляти у шенгенських візах кримчанам, які отримали паспорт після анексії.

Посли країн Євросоюзу 12 червня затвердили продовження кримських санкцій проти Росії.

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