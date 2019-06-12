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12 июня 2019, среда, 14:36 49
Политика мира 2019-06-12T15:24:35+03:00
Українські Новини
В ЕС утвердили продление санкций против России из-за аннексии Крыма

В ЕС утвердили продление санкций против России из-за аннексии Крыма

Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Послы стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Европейская правда.

"Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и Указ руководства РФ о "паспортизации" украинцев Крыма", - заявил он.

Срок действия нынешних санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции.

Как сообщали Українські Новини, часть депутатов Европарламента призвали ввести новые санкции против России.

Украина призвала международные организации и государства ввести новые санкции против России.

В то же время Германия и Франция были против новых санкций против России после событий на Азове.

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