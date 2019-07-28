Євросоюз засудив масові затримання людей на мітингах у Москві

Затримання більше тисячі учасників акції протесту в Москві є порушенням права на свободу зборів і вільне вираження думок. Про це заявила офіційний представник ЄС Майя Косьянчич.

Від імені ЄС вона закликала владу Росії до дотримання міжнародних зобов'язань при проведенні місцевих виборів, які відбудуться у вересні.

"Ми очікуємо, що російські влади при проведенні цих виборів будуть дотримуватися зобов'язань перед ОБСЄ та інших міжнародних зобов'язань", - наголосила Косьянчич.

Як повідомляли Українські Новини, на мітингу в Москві затримали більше тисячі осіб: нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників.

Раніше в жовтні по Росії пройшли акції на підтримку політв'язнів: десятки людей затримані. Також у Росії пройшли мітинги в пам'ять про вбитого Нємцову.

Тим часом у Росії закупили авто з лазерами для розгону мітингів.