Сьогодні День Володимира: значення імені, традиції та народні прикмети свята

Сьогодні, 28 липня, Православною церквою вшановується рівноапостольний великий князь Володимир, який хрестив Київську Русь у 988 році. Свято має державне значення, оскільки шануються події, що поклали початок поширенню релігії. Саме з цього приводу у Києві відбудеться Хресний хід.\r\nПро те, які традиції і прикмети існують у День хрещення Київської Русі, розкажуть Українські Новини.\r\nВеликий князь Володимир, також званий Володимиром Красне Сонечко, глибоко шанується як правитель, який вніс неоціненний внесок у розвиток держави, а також і в релігійних колах. У народі його наділили безліччю позитивних рис і зробили героєм численних билин.\r\nУ святковий день намагалися не працювати, присвячуючи час торжеству. Особливо це стосується роботи в полі. З іншої причини це зумовлено тим, що в цей день в полі нечисть гуляє.\r\nОдним з відомих звичаїв є похід до водойм. Дуже часто на Володимира батьки водять дітей вчитися плавати.\r\nМіж тим, Володимирів день є і Днем ангела для носіїв імені. Подібно їх могутньому покровителю – рівноапостольному князю Володимиру – чоловіки з цим ім'ям схильні до влади, прагнуть займати провідні позиції. Ім'я буквально означає "володіє світом" або "володар світу". Допитливі і схильні до ризику, вони люди практики, які не схильні вступати у відкриті конфлікти, однак не забувають нагадати про свої образи.\r\nНародні прикмети:\r\n\r\nна Володимира Червоне Сонечко сонце красне світить;\r\nна Володимира середина літа доводиться;\r\nвеселка після дощу швидко пропадає - до хорошої погоди;\r\nсильний тріск коників у полі віщує суху погоду;\r\nз вечора в липні туман на землю лягає, - на наступний день можна чекати дощу;\r\nкачки та гуси кричать, метушаться на воді, б'ють крилами - до негоди.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в УПЦ нарахували 300 тис. учасників Всеукраїнської хресної ходи.\r\nРаніше, 24 липня, відсвяткували День ангела Ольги: значення імені, традиції і народні прикмети.