Сьогодні День Володимира: значення імені, традиції та народні прикмети свята

Сьогодні, 28 липня, Православною церквою вшановується рівноапостольний великий князь Володимир, який хрестив Київську Русь у 988 році. Свято має державне значення, оскільки шануються події, що поклали початок поширенню релігії. Саме з цього приводу у Києві відбудеться Хресний хід.

Про те, які традиції і прикмети існують у День хрещення Київської Русі, розкажуть Українські Новини.

Великий князь Володимир, також званий Володимиром Красне Сонечко, глибоко шанується як правитель, який вніс неоціненний внесок у розвиток держави, а також і в релігійних колах. У народі його наділили безліччю позитивних рис і зробили героєм численних билин.

У святковий день намагалися не працювати, присвячуючи час торжеству. Особливо це стосується роботи в полі. З іншої причини це зумовлено тим, що в цей день в полі нечисть гуляє.

Одним з відомих звичаїв є похід до водойм. Дуже часто на Володимира батьки водять дітей вчитися плавати.

Між тим, Володимирів день є і Днем ангела для носіїв імені. Подібно їх могутньому покровителю – рівноапостольному князю Володимиру – чоловіки з цим ім'ям схильні до влади, прагнуть займати провідні позиції. Ім'я буквально означає "володіє світом" або "володар світу". Допитливі і схильні до ризику, вони люди практики, які не схильні вступати у відкриті конфлікти, однак не забувають нагадати про свої образи.

Народні прикмети:

на Володимира Червоне Сонечко сонце красне світить;

на Володимира середина літа доводиться;

веселка після дощу швидко пропадає - до хорошої погоди;

сильний тріск коників у полі віщує суху погоду;

з вечора в липні туман на землю лягає, - на наступний день можна чекати дощу;

качки та гуси кричать, метушаться на воді, б'ють крилами - до негоди.

Як повідомляли Українські Новини, в УПЦ нарахували 300 тис. учасників Всеукраїнської хресної ходи.

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