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24 июля 2019, среда, 06:00 3624
Lifestyle 2019-07-24T08:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника

Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника

Княгиня Ольга. Фото: azbyka.ru
Княгиня Ольга. Фото: azbyka.ru

Сегодня, 24 июля, почитается равноапостольная Ольга, великая княгиня Киевской Руси. Святая проявила себя как рассудительный правитель, но также запомнилась и своим вкладом в распространение христианства. О том, с какими традициями почитают святую Ольгу и что думают об имени в день ангела, расскажут Українські Новини.

Равноапостольная Ольга была просветительницей Руси. Ее дипломатическая миссия, поход в Константинополь в поисках союза, обратился в некое религиозное паломничество. Там она и приняла христианство. К родным землям святая вернулась с иконами и богослужебными книгами, принялась воздвигать храмы.

Почитаемой святой принято молиться о хорошей погоде и об удачной жатве, поскольку как раз начинался период сбора ржи и сена. Просили, чтобы она позволила вовремя закончить работы.

В народном веровании считается, что людям, рожденным в этот день, будут предначертаны всевозможные жизненные испытания. Нельзя на Ольгу ни занимать что-либо, ни даже мыться (все нужные процедуры нужно выполнить заблаговременно, в канун праздника).

Полагается, что нельзя чтобы за столом сидели 24 человека в праздник, а также нельзя планировать в этот день свадьбу. Исключением являются только девушки и женщины под именем Ольга.

Также верят, что Ольга, родившаяся в июле, чаще всего выходит замуж неудачно или очень рано. При этом не один брак может пройти в таком ключе. Однако к детям женщины с данным именем относятся с крайней любовью и трепетом.

Традиционно Ольгу видят одновременно открытой и закрытой в общении, ведь, несмотря на внешнюю общительность, эмоции она старается сдерживать, из-за чего ее принято считать хорошим дипломатом. Постоянный самоконтроль и напряженность может выливаться в подшучивания над окружающими и даже колкости. Иногда такой тип поведения часто приводит к эмоциональным срывам на близких людях.

Народные приметы:

  • если на Ольгу ярко звезды сияют - к удачной охоте на медведя;
  • если гром в постный день - будет хороший улов рыбы;
  • пиявка поднимается на поверхность воды перед началом ветра, урагана, бури;
  • глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню;
  • паук сидит неподвижно в середине паутины - к дождю.

Как сообщали Українські Новини, накануне спасатели предупреждали об ухудшении погоды.

Ранее отметили праздник апостолов Петра и Павла.

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