На выходных в Киеве состоится крестный ход: прогнозируют участие 20 тысяч человек

Национальная полиция прогнозирует участие 20 тыс. человек в крестном ходе в Киеве 27-28 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, перед правоохранителями стоит задача обеспечить общественную безопасность во время религиозных мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

"Это касается не только столицы, но всех руководителей территориальных подразделений. Чтобы мы обеспечили безусловную безопасность при переезде на автодорогах. Будем привлекать дополнительные силы НГУ, НПУ. Подчеркиваю, налаживание четкой организации, алгоритма совместных действий при проведении этих мощных мероприятий. Наше принципиальное дело - это безопасность", - сказал первый заместитель главы Нацполиции Сергей Яровой.

Так, по информации правоохранителей, участие в массовых мероприятиях только в столице примет более 20 000 человек.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции.

В частности, будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы.

В то же время глава Нацполиции подчеркнул, что все полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы.

В сообщении не уточняется, в каком именно крестном ходе - Православной церкви Украины или Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московский патриархатом) - или суммарно ожидается участие 20 тыс. человек.

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московский патриархатом) 27 июля проведет торжественный молебен на Владимирской горке и затем крестный ход к Киево-Печерской Лавре.

Православная церковь Украины 28 июля проведет свой первый крестный ход от Софийской площади до Владимирской горки и там совершит молебен.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 около 7 тыс. прихожан УПЦ Киевского патриархата провели Крестный ход в центре Киева.

Перед этим около 5 тыс. прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата завершили Крестный ход в центре Киева.