Ціни на соки злетять: скільки коштує фреш і напій з пакета

Українці в сезон охоче п'ють свіжовичавлені соки, хоча в ресторанах ціни на них "кусаються". Скільки буде коштувати фреш вдома і чи не дешевше купити готовий сік в упаковці, порахували "Сьогодні".

На ціноутворення соку впливає не менше шести чинників, пояснюють експерти. Це і вартість землі, і ціна саджанців, оплата праці робітників, врожайність, вартість зберігання плодово-ягідних. Тому щороку цінники на сік змінюються. Але експерт із плодово-ягідних культур Валентина Лановенко розкриває секрет: основою всіх соків в упаковках є яблучний. Якщо дорожчає він – дорожчають і інші.

"У цьому році значно нижче врожай яблук, тому прогнозують вже набагато більш високу ціну на соки", – каже Лановенко.

Соки з концентрату коштують від 20 гривень за літр. Соки прямого віджиму – дорожче майже наполовину. Але саме їх найчастіше п'ють українці.

"Його віджали, потім йде певний процес, щоб він зберігався консервованими. Цей сік фактично без цукру, без додавання води або інших домішок, тому споживачі в Україні зараз на нього більше і звертають увагу", – пояснює Лановенко.

З 1 кг яблук можна вичавити 700 мл соку. Відповідно, на літрову упаковку піде приблизно 1,5 кг яблук. У магазинах кілограм яблук коштує від 18 грн. Фреші – значно дорожче. 200 мілілітрів яблучного фрешу коштує близько 18 грн, морквяний – на 10 грн дорожче, апельсиновий – до 48 гривень, а фреш з стебла селери коштує 96 грн за 200 мл.

Дієтолог Борис Скачко пояснює: в покупному соку – з концентрату – залишається мало вітамінів. Зате у вичавленому вдома їх більш ніж достатньо.

"У будь-якому випадку покупної сік містить значно менше корисних речовин, ніж свіжоприготований, бо вже через 10 хвилин з моменту приготування соку корисні речовини починають активно зменшуватися", – пояснює Скачко.

Але при цьому дієтологи нагадують: денна норма споживання соку не повинна перевищувати однієї склянки.

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