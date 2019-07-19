Цены упали в полтора раза: ежевика рекордно подешевела в Украине

В то время, как слива в Украине за год подорожала в 1,5 раза, в середине июля 2019 на рынке ягод рекордсменом по снижению цены стала ежевика, сообщает "Инфо-Шувар".\r\nПо данным мониторинга, во Львове ежевику сегодня предлагают по 30-35 грн\/кг, за последние 4 рабочих дня стоимость ягоды упала минимум в 1,5 раза.\r\nБолее того, ежевика в этом сезоне стала чуть ли не единственной ягодой, цены на которую по сравнению с прошлым годом существенно упали. В середине июля 2018 ежевику продавали по 45-55 грн\/кг, по такой же цене ягода предлагалась и в середине лета 2017 года.\r\nПродавцы связывают падение цен на ежевику с ростом производства этой ягоды в украинских хозяйствах. Перерабатывающие предприятия, которые замораживают ежевику, тоже подтверждают факт роста предложения в этом году.\r\nПредприятия в этом сезоне планируют ежевикой частично компенсировать снижение предложения малины.\r\nДля замораживания ежевику сегодня скупают в хозяйствах по 25-27 грн\/кг и перерабатывающие предприятия рассчитывают на дальнейшее снижение цены.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина готовится собрать рекордный урожай голубики.