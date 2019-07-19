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19 июля 2019, пятница, 22:08 901
Экономика 2019-07-19T22:09:17+03:00
Українські Новини
Цены упали в полтора раза: ежевика рекордно подешевела в Украине

Цены упали в полтора раза: ежевика рекордно подешевела в Украине

Ежевика. Фото: pixabay
Ежевика. Фото: pixabay

В то время, как слива в Украине за год подорожала в 1,5 раза, в середине июля 2019 на рынке ягод рекордсменом по снижению цены стала ежевика, сообщает "Инфо-Шувар".

По данным мониторинга, во Львове ежевику сегодня предлагают по 30-35 грн/кг, за последние 4 рабочих дня стоимость ягоды упала минимум в 1,5 раза.

Более того, ежевика в этом сезоне стала чуть ли не единственной ягодой, цены на которую по сравнению с прошлым годом существенно упали. В середине июля 2018 ежевику продавали по 45-55 грн/кг, по такой же цене ягода предлагалась и в середине лета 2017 года.

Продавцы связывают падение цен на ежевику с ростом производства этой ягоды в украинских хозяйствах. Перерабатывающие предприятия, которые замораживают ежевику, тоже подтверждают факт роста предложения в этом году.

Предприятия в этом сезоне планируют ежевикой частично компенсировать снижение предложения малины.

Для замораживания ежевику сегодня скупают в хозяйствах по 25-27 грн/кг и перерабатывающие предприятия рассчитывают на дальнейшее снижение цены.

Как сообщали Українські Новини, Украина готовится собрать рекордный урожай голубики.

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