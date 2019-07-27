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27 липня 2019, субота, 22:30 4
Вибори 2019-07-27T23:00:02+03:00
Українські Новини
ЦВК залишилося обробити 5 протоколів про результати голосування

ЦВК залишилося обробити 5 протоколів про результати голосування

ЦВК.
ЦВК.

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками результати голосування виборців на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня від 194 із 199 окружних виборчих комісій в той час, як 100% бюлетенів пораховані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування від виборчкомів 11 одномандатних виборчих округів: № 76 (Запорізька область), № 100 (Кіровоградська область), № 105 (Луганська область), № 118, 125 (Львівська область), № 127 (Миколаївська область), № 138 (Одеська область), № 180 (Харківська область), № 195 (Черкаська область), № 203 (Чернівецька область), № 207 (Чернігівська область).

Таким чином, станом на 25 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від 194 зі 199 окружних виборчих комісій.

Також ЦВК прийняла протоколи округів № 27 № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 з позначкою "Уточнений".

Як повідомляли Українські Новини, у ЦВК розповіли про зафіксовані на виборах порушення.

Явка виборців на виборах Ради 21 липня склала 49,84% виборців.

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