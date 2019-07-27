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27 липня 2019, субота, 21:00 35
Судова влада 2019-07-27T23:00:02+03:00
Українські Новини
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді

У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Фото: прес-служба суду
Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Фото: прес-служба суду

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає обшуки в суді Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) у п'ятницю, 26 липня, марними, а причини для них - брехливими.

Про це Вовк написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Не вірте жодному слову! Все брехня, від початку і до кінця. Воно навіть звучить якось так смішно, я б сказав їх (НАБУ, - ред.) текст (сценарій) "по-деб*льному написаний". У поширеному аудіофрагменті скомпільовані набори слів, ймовірно сказаних в різних ситуаціях і в різний час. Так, голоси схожі на голоси суддів ОАСК, але фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть у різних місцях. Це ж чутно по-різному шуму на тлі, адже дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж", - написав Вовк.

Голова Окружного адмінсуду зазначив, що, незважаючи на те, що суд обшукували нібито у справі Майдану, насправді перевірялися кабінети помічників суддів з метою відшукати справи за ВККС, що знаходяться у виробництві ОАСК.

За його словами, обшуки заблокували роботу суду і були тиском на суд і особисто на нього самого.

Вовк зазначив, що адвокатами вже підготовлені і подані заяви у відповідні органи для дачі правової оцінки діям "виконавців політичного замовлення".

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

Раніше НАБУ провело обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" у справі про корупцію в оборонній сфері та вилучило документацію.

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