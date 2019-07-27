Бойовики порушили перемир'я і поранили українського військового з гранатомета

Після того, як Волкер з делегацією приїхав у зону бойових дій на Донбасі, б

Про це сказано в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що з початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню, тоді як бойовики порушили заборону на використання будь-якої зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік від Кримського у напрямку Сокільників з автоматичного гранатомета.

Повідомляється, що в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ЗСУ.

Раніше Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.