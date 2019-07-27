підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
27 липня 2019, субота, 20:35 20
Силові структури 2019-07-27T23:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики порушили перемир'я і поранили українського військового з гранатомета

Бойовики порушили перемир'я і поранили українського військового з гранатомета

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Після того, як Волкер з делегацією приїхав у зону бойових дій на Донбасі, бойовики 1 раз у суботу порушили перемир'я, оголошене в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) 27 липня, 1 військовослужбовця поранено.

Про це сказано в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що з початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню, тоді як бойовики порушили заборону на використання будь-якої зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік від Кримського у напрямку Сокільників з автоматичного гранатомета.

Повідомляється, що в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ЗСУ.

Раніше Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС перемир'я порушення перемир'я обстріли на Донбасі Ситуація на Сході

Архів
Новини
Ціни на соки злетять: скільки коштує фреш і напій з пакета 22:58
ЦВК залишилося обробити 5 протоколів про результати голосування 22:30
Дурість відразу видно: Дубинський назвав однопартійця від "Слуги народу" некомпетентним 22:00
Замок з піску. Фото:
Фото дня: дивовижні пісочні замки з героями казок на пляжі Одеси 21:40
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні 06:00 Карта
Луценко незаконно втрутився у справу про закупівлю бракованих бронежилетів Міноборони, - прокурор ГПУ Середа 10:41
НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки 10:28
більше новин
Уповноважений з гендерних питань Запорізької області назвав жінок у коротких спідницях повіями 20:26
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
Бонуси голові НАКу Коболєву щодня обходяться бюджету держкомпанії як 1000 президентів Зеленських 07:40
Кандидати на посаду губернатора Одеської області. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський назвав 5 кандидатів на посаду одеського губернатора 17:31
Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка 19:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok