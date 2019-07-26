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26 июля 2019, пятница, 20:52 12
Внешняя политика 2019-07-26T20:54:33+03:00
Українські Новини
Волкер с делегацией приехал в зону боевых действий на Донбассе

Волкер с делегацией приехал в зону боевых действий на Донбассе

Волкер в зоне ООС. Фото: ООС/Facebook
Волкер в зоне ООС. Фото: ООС/Facebook

После того, как Президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером, Волкер в пятницу посетил зону проведения операции Объединенных сил (ООС) и пункт пропуска "Станица Луганская" в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в пятницу делегация США во главе с Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.

Во время визита Волкер и временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским.

Также делегация США посетила пункт пропуска "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

Волкер в зоне ООС. Фото: ООС/FacebookВолкер в зоне ООС. Фото: ООС/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской.

Тем временем Зеленский пообещал за месяц построить мост в Станице Луганской.

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