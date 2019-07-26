Волкер с делегацией приехал в зону боевых действий на Донбассе

После того, как Президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером,

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в пятницу делегация США во главе с Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.

Во время визита Волкер и временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским.

Также делегация США посетила пункт пропуска "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

Волкер в зоне ООС. Фото: ООС/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской.

Тем временем Зеленский пообещал за месяц построить мост в Станице Луганской.