Волкер с делегацией приехал в зону боевых действий на Донбассе

После того, как Президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером, Волкер в пятницу посетил зону проведения операции Объединенных сил (ООС) и пункт пропуска "Станица Луганская" в Луганской области.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, в пятницу делегация США во главе с Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.\r\n\r\nВо время визита Волкер и временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским.\r\n\r\nТакже делегация США посетила пункт пропуска "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.\r\nВолкер в зоне ООС. Фото: ООС\/Facebook\r\nКак сообщали Українськi Новини, ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской.\r\nТем временем Зеленский пообещал за месяц построить мост в Станице Луганской.