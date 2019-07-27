підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
27 липня 2019, субота, 20:05 21
Вибори 2019-07-27T23:00:02+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" пояснили, чому їх мажоритарники обійшли серйозних конкурентів

У "Слузі народу" пояснили, чому їх мажоритарники обійшли серйозних конкурентів

Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/
Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/"Лівий берег"

Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що виграш кандидатів партії у низці округів у серйозних конкурентів є результатом роботи медіа та блогерів у той час, як ЦВК порахувала 100% бюлетеней.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що перемога в десятці округів серйозних конкурентів - це результат роботи медіа та наших блогерів. Олександр Дубинський і Ольга Василевська зробили для цього велику роботу. На "1 + 1" завжди виходили програми розслідувань, такі як "Гроші". Рівень переглядів цих проектів по телебаченню зрівнявся з інтернетівськими показниками", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи не соромно йому за розслідування кандидата від партії, журналіста Олександра Дубинського, Корнієнко сказав, що бачив не всі випуски.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився повний список депутатів, які пробилися в Києві в Раду. Крім того, на всіх округах у Чернівецькій області перемогли кандидати від "Слуги народу".

Більше новин про: Мажоритарная система Мажоритарщики Партія "Слуга народу" парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради Олександр Корнієнко

Архів
Новини
Ціни на соки злетять: скільки коштує фреш і напій з пакета 22:58
ЦВК залишилося обробити 5 протоколів про результати голосування 22:30
Дурість відразу видно: Дубинський назвав однопартійця від "Слуги народу" некомпетентним 22:00
Замок з піску. Фото:
Фото дня: дивовижні пісочні замки з героями казок на пляжі Одеси 21:40
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні 06:00 Карта
Луценко незаконно втрутився у справу про закупівлю бракованих бронежилетів Міноборони, - прокурор ГПУ Середа 10:41
НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки 10:28
більше новин
Уповноважений з гендерних питань Запорізької області назвав жінок у коротких спідницях повіями 20:26
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
Бонуси голові НАКу Коболєву щодня обходяться бюджету держкомпанії як 1000 президентів Зеленських 07:40
Кандидати на посаду губернатора Одеської області. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський назвав 5 кандидатів на посаду одеського губернатора 17:31
Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка 19:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok