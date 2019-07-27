У "Слузі народу" пояснили, чому їх мажоритарники обійшли серйозних конкурентів

Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що виграш кандидатів партії у низці округів у серйозних конкурентів є результатом роботи медіа та блогерів у той час, як ЦВК порахувала 100% бюлетеней.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що перемога в десятці округів серйозних конкурентів - це результат роботи медіа та наших блогерів. Олександр Дубинський і Ольга Василевська зробили для цього велику роботу. На "1 + 1" завжди виходили програми розслідувань, такі як "Гроші". Рівень переглядів цих проектів по телебаченню зрівнявся з інтернетівськими показниками", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи не соромно йому за розслідування кандидата від партії, журналіста Олександра Дубинського, Корнієнко сказав, що бачив не всі випуски.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився повний список депутатів, які пробилися в Києві в Раду. Крім того, на всіх округах у Чернівецькій області перемогли кандидати від "Слуги народу".