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27 липня 2019, субота, 17:35 58
Події 2019-07-27T20:00:02+03:00
Українські Новини
Пострілом у спину вбили 23-річного чоловіка, який допоміг супротивникам Пашинського на виборах, - ЗМІ

Пострілом у спину вбили 23-річного чоловіка, який допоміг супротивникам Пашинського на виборах, - ЗМІ

Ілля Обиход. Фото: zhitomir.info
Ілля Обиход. Фото: zhitomir.info

26 липня поблизу села Липляли Малинського району Житомирської області - біля автотраси Київ - Ковель, виявлено тіло вбитого 23-річного жителя Коростеня Іллі Обихода на прізвисько "Француз", повідомляє "Страна".

Ілля Обиход зник 28 червня після того, як допоміг супротивникам балотуючогося (і переможеного) в 64 окрузі нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського підібрати клонів-однофамільців - Михайла Пашинського і свого товариша по службі Івана Пашинського.

Проте обидва однофамільця зняли свої кандидатури 26 червня без пояснення причин. З обома нібито "жорстко" поспілкувалися люди з охорони Сергія Пашинського.

Знайомі Іллі Обихода також заявили про свої підозри з приводу його зникнення - у них були побоювання, що "Француза" вбили люди, які працюють на Сергія Пашинського в помсту за клонів.

За даними джерел видання в поліції Житомирської області, тіло Іллі Обихода знайдено в лісопосадці - воно було присипане землею. Перед смертю хлопця явно катували - тіло роздягене майже догола, зламана щелепа. На голову чоловіка вбивці натягнули пластиковий мішок.

За попередньою інформацією, "Француз" був убитий пострілом в спину. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1, ст. 115 КК України - умисне вбивство.

Ситуацію прокоментував на своїй сторінці в Facebook юрист, колишній перший заступник голови Адміністрації Президента України Андрій Портнов.

"Хлопець, який на парламентських виборах боровся з Пашинським, знайдений мертвим. Друзі, я нічого не хочу цим сказати, але ми обов'язково повинні проаналізувати збірний образ фігуранта. Він весь час фігурує там, де смерть і насильство", - написав Портнов, згадавши про причетність Пашинського до масових вбивств на Майдані, розкрадання озброєнь, постачання в армію бракованих боєкомплектів і стрілянини в київського перехожого.

Як повідомляли Українські Новини, Пашинський програв вибори мажоритарнику від "Слуги народу". Поліція застосовувала Мі-8 для охорони порядку в окрузі Пашинського.

Раніше Пашинський назвав екс-посла США "с*чкою", а Луценка – "пасивним гомосексуалістом".

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