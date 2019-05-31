Пашинский назвал экс-посла США "с*чкой", а Луценко – "пассивным гомосексуалистом"

Юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов опубликовал аудиозапись разговора человека, похожим по голосу на заместителя председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Украины, председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, с неизвестнім собеседником. В ходе записанного разговора якобы Пашинский назвал бывшего посла США в Украине Мари Йованович "с*чкой, старой проституткой", а генерального прокурора Юрия Луценко - "пассивным гомосексуалистом".

Об этом юрист сообщил на своем Telegram-канале.

"Друзья, хочу поблагодарить главу СБУ (Василия) Грицака за хорошую работу и этот прекрасный аудиофайл беседы председателя парламентского комитета по национальной безопасности (Сергея) Пашинского. В разговоре прекрасно все, - как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, бесстрашно оскорблял и давал задания главе НАБУ.

Немного непонятно, почему (Пашинский) называет посла (США Мари Йованович) проституткой и генерального прокурора (Юрия Луценко) гомосексуалистом, но это видимо издержки производства или такая благодарность за закрытие уголовного дела о стрельбе Пашинского в киевского прохожего. Наслаждайтесь прекрасным разговором", - написал Портнов.

В видео присутствует нецензурная лексика:

https://www.youtube.com/watch?v=LQBGrMnZ9B4" frameborder="0" allowfullscreen>

"Эта маленькая падла (Сергей Лещенко) за какую-то маленькую х*рню начала меня поливать грязью, а я к нему относился как к своему сыну… В чем еще проблема? В этой с*чке послице, старой проститутке. Послица переубедила руководство Госдепа (США), что такая неформальная политика Америки – убрать всю элиту и поставить этих "найемов", всю эту п**доту на место элиты… Инструментом было НАБУ", – говорил человек с голосом похожим на Пашинского.

Далее этот человек рассказал, что уговаривал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника не выполнять идеи Йованович, потому что вместо "элиты" придут не "найемы", а "реальные пацаны" вроде главы Администрации Президента (АП) Андрея Богдана. Беседа завершилась тем, что рассказчик назвал Сытника "чертом" и спрогнозировал наступление "п*здеца" для него.

Разобравшись с историей о Сытнике, человек с голосом похожим на Пашинского перешел к обсуждению заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль и похвалил ее за отказ от должности в АП.

"Я считал ее аферисткой и карьеристкой. Но за сегодняшний поступок она от меня получила пожизненно "плюс". И уже что бы она ни делала, даже если она будет голой в ресторане плясать, она уже все, среди нормальных", – дал оценку рассказчик.

Также якобы Пашинский, высказал свое мнение о генпрокуроре Луценко: "Я могу сколько угодно, условно говоря, говорить что Луценко – пассивный гомосексуалист и пора бы уже его у**ать. Но при этом я понимаю, что в какие-то такие важные моменты никуда он, с*ка, не денется и все равно он будет стоять рядом. А по всем остальным такого понимания нет. Есть другое понимание – что люди (…) сознательно, из своих интересов, уничтожали мое государство, по тому что думали, что они получат какие-то дивиденды. А в результате дивиденды получили Коломойский с Зеленским! Вот в чем проблема! А я им говорил – не делайте этого. Вы никому не нужны. А они искренне, эти "шабунины", б**дь, эти все… Они ж для себя. Они врали, они (…) Я еще в 15 году, я для них был авторитетом. Я вызывал, я с ними пытался… Говорю: вы уничтожаете страну. Вы не меня уничтожаете, я все равно, с*ка, буду. Независимо ни от чего. Вы уничтожаете страну, думаете, что расчищаете себе (…), вы другим расчищаете. И к сожалению, я оказался абсолютно прав. Потому что они расчистили путь не себе".

Отметим, что с кем именно вел данный разговор Пашинский не уточняется.

Как сообщали Українські Новини, 28 мая Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование факта захвата бывшим Президентом Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных ему членов Высшего совета правосудия.

28 марта стало известно, что Пашинский купил 2 катера, стоимость которых более чем в 2 раза превышает его доход