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22 июля 2019, понедельник, 15:55 20
Силовые структуры 2019-07-22T15:55:12+03:00
Українські Новини
Видео дня: Полиция задействовала Ми-8 для охраны порядка в округе Пашинского

Видео дня: Полиция задействовала Ми-8 для охраны порядка в округе Пашинского

Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 (Коростень) в Житомирской области, где Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини.

"Задача приданных сил, которые заступили на дежурство в г. Коростень, - обеспечение общественного порядка и безопасности во время транспортировки избирательной документации из участковых в окружную избирательную комиссию", - говорится в нем.

Нацполиция отмечает, что решение направить в Коростень приданные силы полиции вертолетом Ми-8 было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки документации из участковых комиссий - в окружную комиссию №64 (Коростень).

Отметим, что по подсчету Центральной избирательной комиссией 61% электронных протоколов на одномандатном избирательном округе №64 (Житомирская область), Сергей Пашинский (18%) проигрывает кандидату от "Слуги народа" Вячеславу Сигачеву (29%) и депутату от "Блока Петра Порошенко", самовыдвиженцу Владимиру Арешонкову (27%).

Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Иванчук, против которого открыло дело НАБУ, выиграл выборы в округе №88.

Тем временем ЦИК посчитал 60% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции.

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