Міністром освіти може стати Бабак, який оконфузився з розрахунком зарплат для вчителів

Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допускає призначення кандидата в депутати Верховної Ради за списком партії, директора освітніх програм Українського інституту майбутнього Сергія Бабака міністром освіти і науки в той час, як Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Всі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Бабак стати міністром освіти.

Він зазначив, що майбутній депутат вже напрацював низку законопроектів у сфері освіти і готовий працювати у профільному комітеті.

"Більшість наших пропозицій щодо загальноосвітньої школи розкривають і вдосконалюють реформу нової української школи. Що стосується охорони здоров'я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, тому що до неї більше питань, ніж до освітньої", - додав голова штабу.

Корнієнко сумнівається, що чинний міністр освіти Лілія Гриневич збереже посаду.

Раніше Бабак помилився в розрахунках і заявив, що для виплати українським вчителям зарплати в 4 тис. доларів на місяць досить 200 млн доларів на рік, що викликало критику в ЗМІ та соціальних мережах.

Як повідомляли Українські Новини, Корнієнко допускає призначення кандидата у депутати Верховної Ради за списком партії, засновника клініки "Борис" Михайла Радуцького міністром охорони здоров'я.

Тим часом мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів з 2023.