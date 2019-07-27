підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
27 липня 2019, субота, 17:10 98
Верховна Рада і партії 2019-07-27T20:15:01+03:00
Українські Новини
Міністром освіти може стати Бабак, який оконфузився з розрахунком зарплат для вчителів

Міністром освіти може стати Бабак, який оконфузився з розрахунком зарплат для вчителів

Сергій Бабак. Фото: Сергій Бабак/Facebook
Сергій Бабак. Фото: Сергій Бабак/Facebook

Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допускає призначення кандидата в депутати Верховної Ради за списком партії, директора освітніх програм Українського інституту майбутнього Сергія Бабака міністром освіти і науки в той час, як Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Всі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Бабак стати міністром освіти.

Він зазначив, що майбутній депутат вже напрацював низку законопроектів у сфері освіти і готовий працювати у профільному комітеті.

"Більшість наших пропозицій щодо загальноосвітньої школи розкривають і вдосконалюють реформу нової української школи. Що стосується охорони здоров'я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, тому що до неї більше питань, ніж до освітньої", - додав голова штабу.

Корнієнко сумнівається, що чинний міністр освіти Лілія Гриневич збереже посаду.

Раніше Бабак помилився в розрахунках і заявив, що для виплати українським вчителям зарплати в 4 тис. доларів на місяць досить 200 млн доларів на рік, що викликало критику в ЗМІ та соціальних мережах.

Як повідомляли Українські Новини, Корнієнко допускає призначення кандидата у депутати Верховної Ради за списком партії, засновника клініки "Борис" Михайла Радуцького міністром охорони здоров'я.

Тим часом мінімальний оклад вчителя підвищать до 4 прожиткових мінімумів з 2023.

Більше новин про: Міністерство освіти України Вчителі Зарплата вчителів Міністр освіти Партія "Слуга народу" Команда Зеленського Олександр Корнієнко

Архів
Новини
У "Слузі народу" пояснили, чому їх мажоритарники обійшли серйозних конкурентів 20:05
У Мукачеві скасували перерахунок голосів, Балога залишається переможцем 19:47
Глуховері загрожує до 8 років в'язниці, - Труба 19:35
Рішення суду про призупинення наказу про харчування в армії загрожує військовим, - Міноборони 18:55
ПЦУ створила румунський Православний вікаріат, підлеглий Епіфанію 18:30
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні 06:00 Карта
Луценко незаконно втрутився у справу про закупівлю бракованих бронежилетів Міноборони, - прокурор ГПУ Середа 10:41
НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки 10:28
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський вимагає від Авакова звільнити голову поліції Дніпропетровщини Глуховерю 16:40
Бонуси голові НАКу Коболєву щодня обходяться бюджету держкомпанії як 1000 президентів Зеленських 07:40
Уповноважений з гендерних питань Запорізької області назвав жінок у коротких спідницях повіями 20:26
Кандидати на посаду губернатора Одеської області. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський назвав 5 кандидатів на посаду одеського губернатора 17:31
Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка 19:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok