Гройсман ініціює новий конкурс на ділянку "Дельфін" на шельфі Чорного моря

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює новий конкурс на вуглеводневі угоди про розподіл продукції (УРП) у межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.\r\nПро це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря", - написав він.\r\nПрем'єр зазначив, що для України це питання не тільки енергетичної незалежності, а й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму.\r\nЗ його слів, коли було оголошено цей конкурс, уряд розраховував на участь у ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, Міжвідомча комісія з вуглеводневих угод про розподіл продукції (УРП) визначила компанію Trident Acquisitions переможцем у конкурсі на ділянку "Дельфін" на шельфі Чорного моря.\r\nДиректором Trident Acquisitions є колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, якому колишній Президент Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції надав українське громадянство.\r\nАсоціація газодобувних компаній заявляє, що конкурс на вуглеводневі угоди про розподіл продукції (УРП) у межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря не відповідає міжнародним стандартам.\r\nТим часом конкурс на розробку 9 ділянок видобутку газу забезпечить понад 1,5 млрд доларів інвестицій у галузь.