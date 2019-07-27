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27 липня 2019, субота, 14:40 18
Кабмін 2019-07-27T17:15:01+03:00
Українські Новини
Гройсман ініціює новий конкурс на ділянку "Дельфін" на шельфі Чорного моря

Гройсман ініціює новий конкурс на ділянку "Дельфін" на шельфі Чорного моря

Ділянка
Ділянка "Дельфін" на чорноморському шельфі. Фото: "Крим.Реалії"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює новий конкурс на вуглеводневі угоди про розподіл продукції (УРП) у межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря", - написав він.

Прем'єр зазначив, що для України це питання не тільки енергетичної незалежності, а й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму.

З його слів, коли було оголошено цей конкурс, уряд розраховував на участь у ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon.

Як повідомляли Українськi Новини, Міжвідомча комісія з вуглеводневих угод про розподіл продукції (УРП) визначила компанію Trident Acquisitions переможцем у конкурсі на ділянку "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

Директором Trident Acquisitions є колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, якому колишній Президент Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції надав українське громадянство.

Асоціація газодобувних компаній заявляє, що конкурс на вуглеводневі угоди про розподіл продукції (УРП) у межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря не відповідає міжнародним стандартам.

Тим часом конкурс на розробку 9 ділянок видобутку газу забезпечить понад 1,5 млрд доларів інвестицій у галузь.

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