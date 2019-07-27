Гройсман ініціює новий конкурс на ділянку "Дельфін" на шельфі Чорного моря

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює новий конкурс на вуглеводневі угоди про розподіл продукції (УРП) у межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря", - написав він.

Прем'єр зазначив, що для України це питання не тільки енергетичної незалежності, а й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму.

З його слів, коли було оголошено цей конкурс, уряд розраховував на участь у ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon.

Як повідомляли Українськi Новини, Міжвідомча комісія з вуглеводневих угод про розподіл продукції (УРП) визначила компанію Trident Acquisitions переможцем у конкурсі на ділянку "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

Директором Trident Acquisitions є колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, якому колишній Президент Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції надав українське громадянство.

Асоціація газодобувних компаній заявляє, що конкурс на вуглеводневі угоди про розподіл продукції (УРП) у межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря не відповідає міжнародним стандартам.

Тим часом конкурс на розробку 9 ділянок видобутку газу забезпечить понад 1,5 млрд доларів інвестицій у галузь.