Экс-депутат Госдумы Пономарев выиграл в конкурсе на участок "Дельфин" на черноморском шельфе

Межведомственная комиссия по углеводородным соглашениям о разделении продукции (СРП) определила компанию Trident Acquisitions победителем в конкурсе на участок "Дельфин" на шельфе Черного моря.\r\nОб этом сообщил директор Trident Acquisitions Илья Пономарев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Рад сообщить, что Trident выиграл сегодня конкурс по СРП на Черном море", - написал он.\r\nТакже Пономарев добавил, что заявка Trident была существеннее выгоднее для Украины, чем остальные заявки.\r\nРанее тогдашний Президент Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции предоставил украинское гражданство бывшему депутату Государственной думы России Пономареву.\r\nПономарев - единственный депутат, проголосовавший против принятия федерального закона о процедурах вхождения Крыма и Севастополя в состав России.\r\nКак сообщали Українські Новини, конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долларов инвестиций в отрасль.\r\nВ январе в Лондоне руководитель Госгеонедр Олег Кирилюк представил 7 нефтегазовых участков для международных компаний.