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26 июля 2019, пятница, 13:26 125
Экономика 2019-07-26T15:30:03+03:00
Українські Новини
Экс-депутат Госдумы Пономарев выиграл в конкурсе на участок "Дельфин" на черноморском шельфе

Экс-депутат Госдумы Пономарев выиграл в конкурсе на участок "Дельфин" на черноморском шельфе

Межведомственная комиссия по углеводородным соглашениям о разделении продукции (СРП) определила компанию Trident Acquisitions победителем в конкурсе на участок "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Об этом сообщил директор Trident Acquisitions Илья Пономарев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Рад сообщить, что Trident выиграл сегодня конкурс по СРП на Черном море", - написал он.

Также Пономарев добавил, что заявка Trident была существеннее выгоднее для Украины, чем остальные заявки.

Ранее тогдашний Президент Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции предоставил украинское гражданство бывшему депутату Государственной думы России Пономареву.

Пономарев - единственный депутат, проголосовавший против принятия федерального закона о процедурах вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

Как сообщали Українські Новини, конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долларов инвестиций в отрасль.

В январе в Лондоне руководитель Госгеонедр Олег Кирилюк представил 7 нефтегазовых участков для международных компаний.

Больше новостей о: Trident СРП углеводороды Илья Пономарев

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