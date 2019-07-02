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  • Конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долл инвестиций в отрасль - Наталия Кацер-Бучковская
02 июля 2019, вторник, 17:23 452
Политика 2019-07-02T17:44:08+03:00
Українські Новини
Конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долл инвестиций в отрасль - Наталия Каце

Конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долл инвестиций в отрасль - Наталия Кацер-Бучковская

Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения соглашений о распределении продукции утвердила победителей конкурса на разработку по девяти углеводородным участкам на суше. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности. В качестве победителей члены комиссии видят: "Укргазвыдобування" — Берестянское и Бузовское месторождения; "Укргазвыдобування" и Vermilion Ukraine Exploration B.V. — Балаклейский и Ивановский участки; "Укрнефтебурение" — Русановский; "Юкрейн Энерджи Л. Л.С." — Варвинский; "Ойл енд гез овериз трединг Би.Ви." и "Нафтогазэксплуатация" — Зинковский; "Гео альянс партнерство" и "Гео альянс партнэршим Б.В." — Софиевский; а также "ВЕЛЛ КО" — Угновский.

"Данный конкурс обеспечит миллиардные инвестиции в отрасль и ранней добычи газа уже через 2 года. Укргаздобыча вместе с канадской газодобывающей компанией Вермилион Энерджи Инк., Американская Aspect Energy вместе с Sigma Blazer Foundation, ООО "Велл Ко", группа ЗАПАДЕНЕРГОСЕРВИС, ООО "ГеоАльянс" вместе с Arawak Energy, входящей группу Vitol, крупнейшего в мире британского газо- нафротрейдера, Укрнефтебурение, ДТЭК, Укргаздобыча. Такой микс национальных компаний совместно с западным капиталом и опытом позволят освоить участки и начать добывать газ быстрее", - заявила на своей странице в Фейсбуке народный депутат, председатель межфракционного депутатского объединения "Привлечение и защита инвестиций" Наталия Кацер-Бучковская

Особенно это актуально в условиях угрозы прекращения транзита газа Российской Федерацией и построения Nord Stream II. Поэтому увеличение добычи украинского газа - это задача №1, и без новых инвестиционных соглашений и лицензий на добычу - выполнить его невозможно, считает депутат.

Согласно условиям конкурсной документации, Кабинет министров должен на основании заключения комиссии своим решением окончательно определить победителей.
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