Волкер не бачить готовності Росії звільнити українських моряків

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, який вчора, 26 липня, приїхав в зону бойових дій на Донбасі, не бачить готовності Росії звільнити українських моряків.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується моряків, на жаль, з боку Росії ми не чуємо нічого, що могло б вказувати на те, що вони готові їх відпустити",- сказав він.

Він нагадав, що Росія запустила судовий процес над ними і весь час посилається на це, замість того щоб відпустити їх.

Волкер підкреслив, що моряки були захоплені і утримуються Росією незаконно і вони повинні бути звільнені без будь-яких умов.

Як повідомляли Українські Новини, суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.