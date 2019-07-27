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27 липня 2019, субота, 12:17 14
Вибори 2019-07-27T13:45:02+03:00
Українські Новини
ЦВК прийняла оригінали протоколів від 183 із 199 округів

ЦВК прийняла оригінали протоколів від 183 із 199 округів

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на виборах у Раду, які відбулися 21 липня, від 183 із 199 округів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО 67: №12, 14, 15, 16, 18 (Вінницька область), №19, 20, 23 (Волинська область), №25, 29, 32, 34 , 35 (Дніпропетровська область), №65, 66, 67 (Житомирська область), № 78 (Запорізька область), № 83, 84, 85 (Івано-Франківська область), №95, 96, 98 (Київська область), №101 (Кіровоградська область), №106, 107 (Луганська область), №119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львівська область), №135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одеська область), №147, 148, 151 (Полтавська область), № 153, 156 (Рівненська область), № 157, 161 (Сумська облас ь), № 163, 166 (Тернопільська область), № 170, 172, 179 (Харківська область), №182, 183, 186 (Херсонська область), №189, 191, 192 (Хмельницька область), №196, 197 (Черкаська область), № 201, 202, 204 (Чернівецька область), №206, 208, 209, 210 (Чернігівська область), № 214, 223 (Київ)", -йдеться в повідомленні.

У той же час Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних округах ОВК ОВО № 27 №94, №137, №168, №176 з поміткою "Уточнений" до 27 липня, а ОВК ОВО №33, №71, №91, №93, №97 - до 29 липня.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій.

Раніше ЦВК прийняла оригінали протоколів про результати голосування на виборах Ради від 46 199 окружкомів.

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