ЦВК прийняла оригінали протоколів від 183 із 199 округів

Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на виборах у Раду, які відбулися 21 липня, від 183 із 199 округів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО 67: №12, 14, 15, 16, 18 (Вінницька область), №19, 20, 23 (Волинська область), №25, 29, 32, 34 , 35 (Дніпропетровська область), №65, 66, 67 (Житомирська область), № 78 (Запорізька область), № 83, 84, 85 (Івано-Франківська область), №95, 96, 98 (Київська область), №101 (Кіровоградська область), №106, 107 (Луганська область), №119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львівська область), №135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одеська область), №147, 148, 151 (Полтавська область), № 153, 156 (Рівненська область), № 157, 161 (Сумська облас ь), № 163, 166 (Тернопільська область), № 170, 172, 179 (Харківська область), №182, 183, 186 (Херсонська область), №189, 191, 192 (Хмельницька область), №196, 197 (Черкаська область), № 201, 202, 204 (Чернівецька область), №206, 208, 209, 210 (Чернігівська область), № 214, 223 (Київ)", -йдеться в повідомленні.

У той же час Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних округах ОВК ОВО № 27 №94, №137, №168, №176 з поміткою "Уточнений" до 27 липня, а ОВК ОВО №33, №71, №91, №93, №97 - до 29 липня.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій.

Раніше ЦВК прийняла оригінали протоколів про результати голосування на виборах Ради від 46 199 окружкомів.