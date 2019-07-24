ЦИК принял оригиналы протоколов о результатах голосования на выборах Рады от 46 из 199 окружкомов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля от 46 из 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от избиркомов 5 территориальных избирательных округов: № 64 (Житомирская область), № 160 (Сумская область), № 165 (Тернопольская область), № 187 (Хмельницкая область), № 219 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 18:30 24 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования от 46 из 199 окружных избирательных комиссий.

Во время заседания Комиссия рассмотрела отдельные вопросы деятельности окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 207 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

Выяснилось, что во время принятия и рассмотрения документов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей на избирательных участках председатель избиркома саботировал работу комиссии, чем нес угрозу срыва избирательного процесса в этом округе, ЦИК прекратил его полномочия.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник ЦИК начал прием оригиналов протоколов о результатах голосования на выборах Рады.

Явка избирателей на выборах Рады 21 июля составила 49,84% избирателей.

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