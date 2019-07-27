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27 липня 2019, субота, 11:08 14
Азія 2019-07-27T13:30:02+03:00
Українські Новини
На Філіппінах сталося кілька потужних землетрусів: загинули вісім осіб

На Філіппінах сталося кілька потужних землетрусів: загинули вісім осіб

На Філіппінах через серію потужних землетрусів загинули вісім осіб, а ще близько 60 постраждали. Про це повідомляє AFP.

"Вісім осіб загинули і десятки отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися на островах в північній частині Філіппін", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що кількість загиблих і постраждалих може зрости. Зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Землетруси сталися в провінції Батанес, групі малонаселених острівців на північ від найбільшого в країні острова Лусон. В результаті були зруйновані церкви, житлові будинки та інші будівлі.

За даними Геологічної служби США, найсильніші з підземних поштовхів - магнітудою 5,4 і 5,9 - сталися з різницею в кілька годин один від одного.

Як повідомляли Українські Новини, навесні на Філіппінах землетрус забрав щонайменше 15 життів, десятки людей під завалами.

Також в Каліфорнії стався потужний землетрус.

Раніше в Китаї стався потужний землетрус, загинули 12 людей.

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