На Філіппінах сталося кілька потужних землетрусів: загинули вісім осіб

На Філіппінах через серію потужних землетрусів загинули вісім осіб, а ще близько 60 постраждали. Про це повідомляє AFP.\r\n"Вісім осіб загинули і десятки отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися на островах в північній частині Філіппін", - йдеться в повідомленні.\r\nНаголошується, що кількість загиблих і постраждалих може зрости. Зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи.\r\nЗемлетруси сталися в провінції Батанес, групі малонаселених острівців на північ від найбільшого в країні острова Лусон. В результаті були зруйновані церкви, житлові будинки та інші будівлі.\r\nЗа даними Геологічної служби США, найсильніші з підземних поштовхів - магнітудою 5,4 і 5,9 - сталися з різницею в кілька годин один від одного.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, навесні на Філіппінах землетрус забрав щонайменше 15 життів, десятки людей під завалами.\r\nТакож в Каліфорнії стався потужний землетрус.\r\nРаніше в Китаї стався потужний землетрус, загинули 12 людей.