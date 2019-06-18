В Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек

Мощное землетрясение, после которого зафиксировали еще несколько подземных толчков, произошло в Китае. Об этом сообщает China plus.

Так, сообщается, что землетрясение магнитудой 5,9 балла зафиксировали на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Эпицентр подземных толчков находился в городе Ибин, а очаг залегал на глубине около 16 км.

Отмечается, что в результате землетрясения некоторые дома разрушены, погибли 12 человек, еще 134 получили ранения.

Впоследствии произошло еще несколько подземных толчков с различной магнитудой. В районах, где есть пострадавшие, работают спасатели, они оценивают масштабы разрушений и ищут под завалами людей.

Как сообщали Українські Новини, в Панаме произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение.