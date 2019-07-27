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27 липня 2019, субота, 08:25 11
Силові структури 2019-07-27T09:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ЗСУ

На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ЗСУ

ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР

Вчора, 26 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, яку відвідав Курт Волкер з делегацією в п'ятницю, збройні формування Російської Федерації і її найманці дотримувалися встановленого режиму припинення вогню, проте сьогодні, 27 липня, порушили його. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що за минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано, але 27 липня був поранений один український військовий.

"З початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил ... В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.

Раніше бойовики вже порушували хлібне перемир'я, один військовий поранений.

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