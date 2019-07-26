Боевики нарушили перемирие, один военный ранен

Боевики 1 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 25 июля, 1 военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - сказано в нем.\r\nТак, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.\r\nВ результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.\r\nС начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, после того, как боевики 75 раз нарушили перемирие за время сбора урожая, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня 23 июля, потерь среди украинских военнослужащих не было.