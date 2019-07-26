Боевики нарушили перемирие, один военный ранен

Боевики 1 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 25 июля, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - сказано в нем.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, после того, как боевики 75 раз нарушили перемирие за время сбора урожая, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня 23 июля, потерь среди украинских военнослужащих не было.