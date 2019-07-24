Рябошапка считает, что НАБУ и САП стали работать лучше

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка отмечает прогресс Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в работе.\r\nОб этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Конечно, прогресс есть", - сказал он.\r\nПо его словам, работа НАБУ и САП улучшилась.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка рассказал, что сделает в первую очередь, если станет генпрокурором.\r\nТем временем Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки, который был назначен главой Национального совета по антикоррупционной политике, на должность генерального прокурора.