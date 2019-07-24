Рябошапка считает, что НАБУ и САП стали работать лучше

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка отмечает прогресс Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в работе.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Конечно, прогресс есть", - сказал он.

По его словам, работа НАБУ и САП улучшилась.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка рассказал, что сделает в первую очередь, если станет генпрокурором.

Тем временем Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки, который был назначен главой Национального совета по антикоррупционной политике, на должность генерального прокурора.