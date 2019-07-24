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24 июля 2019, среда, 14:55 787
Судебная власть 2019-07-24T14:55:16+03:00
Українські Новини
Рябошапка считает, что НАБУ и САП стали работать лучше

Рябошапка считает, что НАБУ и САП стали работать лучше

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка отмечает прогресс Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в работе.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Конечно, прогресс есть", - сказал он.

По его словам, работа НАБУ и САП улучшилась.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка рассказал, что сделает в первую очередь, если станет генпрокурором.

Тем временем Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса Президента Руслана Рябошапки, который был назначен главой Национального совета по антикоррупционной политике, на должность генерального прокурора.

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