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26 липня 2019, пʼятниця, 18:54 12
Вибори 2019-07-26T21:00:03+03:00
Українські Новини
Співробітниця ДТЕК обійшла брата Медведчука в окрузі Луганщини

Співробітниця ДТЕК обійшла брата Медведчука в окрузі Луганщини

Вікторія Гриб. Фото: Вікторія Гриб/Facebook
Вікторія Гриб. Фото: Вікторія Гриб/Facebook

Кандидат від партії "Опозиційний блок", керівник напряму зі сталого розвитку енергохолдингу ДТЕК Вікторія Гриб виграла вибори в депутати Верховної Ради у брата колишнього голови Адміністрації Президента, голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука - Сергія Медведчука в одномандатному виборчому окрузі № 105 в Луганській області в той час, як ЦВК підрахувала 100% бюлетенів.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Гриб набрала 39,63%, або 1 854 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Її найближчий суперник, кандидат від партії "Опозіційна платформа - за життя", голова підприємства ТОВ "Керамбуд" Сергій Медведчук набрав 31,68%, або 1 482 голоси.

Третє місце посів самовисуванець, директор ТОВ "Правова Гільдія" (юридичні послуги) Владислав Кравченко - він набрав 10,17%, або 476 голосів.

51-річна Гриб народилася і проживає в Софіївській Борщагівці Києво-Святошинського району Київської області, безпартійна.

Всього в окрузі №105 (Жовтневий район, частина Кам'янобрідського району міста Луганська, частина Новоайдарського району) балотувалися 33 кандидати в депутати Ради.

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