"Слуга народа" не будет исключать из списка Холодова из-за его кумовства с женой Медведчука

Партия "Слуга народа" не намерена исключать из 22 места в списке на выборы Верховной Рады на 21 июля Андрея Холодова из-за его кумовства с женой бывшего главы Администрации Президента Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщил в интервью интернет-изданию LB.ua председатель партии Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Что с Андреем Холодовым - кумом Оксаны Марченко? Андрей Холодов прошел всю кампанию с нами, и то, что он является кумом Оксаны Марченко, не должно быть основополагающим для принятия решений об исключении из списка. Если он что-то сделал не так, я готов это обсуждать и дискутировать. Только потому, что он кум жены Медведчука - нет, исключать не будем", - ответил Разумков.

Ранее СМИ сообщали о том, что Холодов кум Марченко.

Как сообщали Українськi Новини, по данным СМИ, снятого ЦИК с выборов кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого уличили в подделке.

Ранее экс-кандидат в депутаты от "Слуги народа" заявила об угрозах и незаконном исключении из списка.