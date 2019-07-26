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26 липня 2019, пʼятниця, 17:04 20
Економіка 2019-07-26T18:45:02+03:00
Українські Новини
Молдова хоче орендувати у "Нафтогазу" підземні газосховища

Молдова хоче орендувати у "Нафтогазу" підземні газосховища

"Нафтогаз". Фото: minenergo

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" веде переговори з Молдовою про оренду потужностей українських підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Використання українських сховищ гарантує енергетичну безпеку нашого сусіда, захистить його від непередбаченої і політично мотивованої поведінки компанії "Газпром", - написав він.

Також Коболєв додав, що співпраця з Молдовою дасть Україні можливість додатково завантажити українські ПСГ і потужності газотранспортної системи (ГТС).

"Основне завдання, яке зараз необхідно вирішити - це підписати договори між операторами ГТС наших країн про взаємодію у всіх точках з'єднання відповідно до європейських правил", - зазначив Коболєв.

Він наголосив, що в найближчій перспективі є високі шанси досягти угоди, оскільки від цього співробітництва рівною мірою виграють обидві сторони.

Як повідомляли Українські Новини, Україна домовилася з трьома європейськими компаніями про постачання і зберігання газу.

Тим часом Зеленський сказав, що об'єднує Україну і Молдову, а "Укртрансгаз" купить у "Нафтогазу" 440 млн куб. м газу за 3 млрд гривень.

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